ONG vai investir R$ 1 milhão em moradias afetadas pelas chuvas na Bahia

A ONG Habitat para a Humanidade Brasil vai investir R$1 milhão em 250 intervenções em moradias afetadas pelas chuvas na Bahia. Serão beneficiadas diretamente mais de 200 pessoas com renda de até dois salários mínimos. As intervenções serão feitas de acordo com a necessidade de cada moradia, podendo incluir estrutura em risco; instalações elétricas e /ou hidráulicas comprometidas; reconstrução de muros e outras partes da casa.

Até a primeira semana de janeiro de 2022, foram registradas mais de 100 mil pessoas em situação precária de habitação na Bahia. O estado teve um salto de 14.930.634 de habitantes em 2020 para 14.985.284 em 2021. O aumento é de 0,37% ou 54.650 novos moradores.



Com as enchentes que ocorreram em diversas regiões do estado, o número de pessoas atingidas é de 965.643, com 30.306 desabrigadas, 62.156 desalojadas, 27 mortes e 523 pessoas feridas, segundo informações recebidas das prefeituras e da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). Os números correspondem às ocorrências registradas em 199 municípios afetados.



“Depois dos atendimentos emergenciais e da limpeza e remoção dos escombros é hora de pensar em reconstruir as moradias. Restarão muitas moradias com necessidades de reparos e melhorias para que famílias possam ter novamente uma casa segura e adequada. É aqui que a Habitat Brasil e sua rede de parceiros podem ajudar mais, de maneira mais efetiva e permanente”, diz Mário Vieira, diretor executivo da Habitat Brasil.

Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, desde 1992, atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. A organização está presente em mais de 70 países.