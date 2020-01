Ônibus cai em buraco na Graça; acidente não teve feridos

Um ônibus caiu num buraco na manhã desta quinta feira (9), por volta das 8h, na Avenida Princesa Leopoldina, no bairro da Graça, em Salvador. O veículo, pertence à empresa Integra OT Trans, e fazia a linha 1137 Pernambués/Barra. Não houve feridos no local. Com o impacto, uma tubulação de água se rompeu e o vazamento se estendeu pela pista.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Princesa Leopoldina com a Avenida Princesa Isabel, em frente ao Hospital Português. Passageiros não ficaram feridos e desceram do veículo logo após o susto. Segundo informações de testemunhas, a cratera se abriu com o peso do veículo.

Equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão com um guincho no local para a remoção do veículo. O trânsito segue lento na região e agentes da Transalvador organizam o fluxo de veículos.

Segundo testemunhas, o local estava vazando água desde as primeiras horas da madrugada. Um taxista que estava no local chegou no ponto de táxi, por volta das 6h30, e já encontrou o local vazando água e decidiu ligar para a Embasa.

"Liguei para eles virem ver o que estava acontecendo. Eles demoraram mais de 2h para atender a ocorrência e não deu outra, quando o ônibus passou, o asfalto cedeu", contou o taxista.

Em nota, a Embasa informou que estava ciente do vazamento de água no local desde as primeiras horas da manhã, quando recebeu ligações de moradores para realização de reparos e que precisou desligar o abastecimento de água na região por volta das 7h.

A empresa informou ainda que equipes aguardaram a retirada do ônibus no buraco para iniciar o reparo na tubulação atingida pelo veículo. Para realização do serviço, o abastecimento está interrompido temporariamente em parte da Barra e da Graça, com previsão de conclusão na tarde de hoje.