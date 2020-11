Ônibus continuam sem circular no fim de linha de Pernambués

Os ônibus continuam sem circular no final de linha de Pernambués, onde pararam de entrar no final do dia de ontem, por temor em meio a conflitos entre policiais e facções criminosas. Já no bairro de Águas Claras, que teve o mesmo problema, a circulação foi retomada por volta das 9h30 desta quinta-feira (19), de acordo com o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota.

Mota afirmou que a Polícia Militar garantiu uma base fixa no bairro de Águas Claras para aumentar a segurança dos rodoviários e, por isso, o trânsito na região já se normalizou. Já em Pernambués, apesar do contato com policiais, os ônibus ainda circulavam com restrições até agora. O diretor do sindicato espera que até o fim da manhã os ônibus voltem a rodar normalmente no local.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o policiamento reforçado permanece nos dois bairros desde ontem, e não houve atualizações do órgão sobre a situação até o fechamento da matéria.

No bairro de Pernambués, o policiamento foi reforçado após a morte por policiais militares do traficante Luciano Silva dos Santos, conhecido como Babalu. Os moradores denunciaram um toque de recolher instituído por aliados do criminoso. Com a situação, os ônibus passaram a rodar apenas na avenida principal do bairro, a Thomaz Gonzaga.

Já em Águas Claras, houve confronto entre policiais e traficantes que resultou na morte de seis suspeitos de integrar um grupo criminoso no fim da manhã de ontem. À noite, os rodoviários deixaram de passar no final de linha do bairro, passando apenas pela via sentido Cajazeiras V.

*Sob supervisão da repórter Amanda Palma