Ônibus de Feira ganham cortina de plástico para evitar disseminação da covid

A frota de ônibus de Feira de Santana está sendo equipada com cortinas plásticas que funcionam como uma barreira de proteção, buscando reduzir a possibilidade de contágio de covid-19 entre passageiros, motoristas e cobradores. A ideia é evitar possíveis gotículas ou outros contatos que possam expor ao coronavírus.

A proteção interna é transparente e não impede o contato visual de trabalhadores com a população que usa ônibus do Sistema Integrado de Transporte (SIT) e do Bus Rapid Transit (BRT) para se locomover.

Além dessa medida, a prefeitura destaque que a frota é desinfectada diariamente nas garagens e durante a operação. Os terminais de transbordo (Central, Norte e Sul) são higienizados e estão com assentos e plataformas sinalizados, indicando distanciamento social. Além disso, é aferida a temperatura dos trabalhadores, e a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fiscaliza o uso obrigatório da máscara.

Segundo o secretário Saulo Figueiredo, a iniciativa “é resultado de recomendação do próprio poder público municipal, desde o ano passado, que foi acatado por diretores regionais das concessionárias que operam o sistema de transporte na cidade”.

As barreiras plásticas serão instaladas de forma gradativa, mas os ônibus da operação deste domingo (18) já circulam com a proteção.A previsão é que toda frota esteja com a cortina até amanhã.