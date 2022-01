Ônibus é assaltado na Ladeira da Montanha, e ladrão atira ao descer

(Foto: Reprodução)

Um ônibus foi roubado no final da manhã desta segunda-feira (10) na Ladeira da Montanha, em Salvador. Na fuga, o ladrão ainda chegou a atirar, mas não há registros de feridos.

Sozinho, o ladrão entrou no ônibus de linha Terezinha/Rio Sena - Campo Grande na altura da Calçada. Na região da Ladeira da Montanha, ele anunciou o roubo. "Ele saqueou todo mundo, estava armado. Estava razoavelmente (cheio), umas 20, 25 pessoas", explicou o cobrador à TV Bahia. "Quando ele desceu que ele atirou. Um dos passageiros foi atrás dele, e aí ele atirou", acrescenta.

O motorista também explicou como foi a situação "Quando chegou nas mediações da Ladeira da Montanha, anunciou o assalto. Teve uma passageira que se desesperou e pulou o torniquete. Aí começou o pânico. Ele assaltando as pessoas, tomando celulares. Me pediu para ir bem devagar e não parar nos pontos, só no Largo Dois de Julho", diz. O ladrão desceu pela porta do meio e atirou quando notou que um passageiro foi atrás. O tiro não pegou.

Uma passageira que estava no ônibus relembrou a cena de violência. "Todo mundo começou a entrar em pânico, que achava que o tiro ia pegar, começou todo mundo a se jogar no chão", explicou ela, que estava a caminho do trabalho e teve o celular roubado. "Muito desespero, muito pânico. Nem pelo assalto, mas quando começou os tiros e aí ela (outra passageira) começou a passar mal".

Ela contou mais como foi a tentativa de reação de um dos passageiros. "Acho que o passageiro não estava armado, só o criminoso. Quando ele (ladrão) foi no fundo falar com esse rapaz, o rapaz já estava reagindo. Ele falou: 'Levante aí, você está armado? Estou com vontade de dar um tiro na sua cabeça'. Se ele tivesse armado seria pior", ponderou.

O ônibus seguiu até a UPA dos Barris para dar atendimento à senhora que passou mal.