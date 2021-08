Ônibus param de circular em Nova Brasília de Valéria após tiroteios

Tiroteios na madrugada desta sexta-feira (13) assustaram moradores em Nova Brasília de Valéria. Segundo registro da Polícia Militar, foram registrados denúncias de homens transitando armados na Rua Nova Brasília de Valéria, Penacho Verde e Rua do Lavrador.

A 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que atua na região, fez rondas e buscas nas localidades informadas, mas não encontrou suspeitos ou identificou anormalidades. O policiamento foi reforçado.

Por conta desses tiroteios, os ônibus não estão entrando em Nova Brasília de Valéria Os ônibus estão retornando no Largo da Brasília, que antecede Nova Brasília de Valéria, e depois as pessoas seguem andando. Somente os 'amarelinhos' do transporte complementar estão circulando.

Os moradores da região reclamam. "Isso está assim desde a hora que acordei, às 6h. Cheguei até a pensar que era greve de ônibus", disse uma dona de casa. "Infelizmente a população é a mais sacrificada. Quem não tem dinheiro para pagar um táxi ou Uber para ir trabalhar, tem que andar muito para chegar no largo para pegar um ônibus", declarou um ambulante.

"Por causa desse clima, tivemos casos de taxistas e motoristas de aplicativo recusarem as corridas pra cá. Isso aconteceu comigo. Precisei pegar um mototáxi para ir na rua principal do bairro", relatou uma estudante.