Ônibus param de circular no Parque São Cristóvão após ataque a coletivo

Os ônibus não estão circulando na Estrada Velha do Aeroporto, no Parque São Cristóvão, após um coletivo ter sido incendiado no bairro, no final da tarde dessa quinta-feira (3). Por causa da ação criminosa, o policiamento está reforçado no local.

Segundo informações do major Paulo Cunha, comandante da 49ª CIPM, o incêndio no coletivo aconteceu após uma ação policial na localidade conhecida como Casinhas de Mussurunga. "Os policiais faziam incursão na localidade das Casinhas de Mussurunga, no setor F, e se deparou com alguns homens armados, eles resistiram e um deles veio a óbito. E virou praxe de eles fazerem isso. Eles tentam atingir pessoas inocentes, disse, em entrevista à TV Bahia.

Ainda de acordo com o major, o policiamento vai continuar reforçado na região até que a situação se normalize. "Nós vamos colocar uma base móvel mais próximo ao final de linha de são cristóvão, de onde os ônibus saem. E as viaturas permencerão aqui o quanto for necessário", finalizou.

O incêndio no coletivo atingiu um outro carro que estava estacionado no final de linha do bairro e também a rede elétrica. Por causa disso, parte do bairro ficou sem energia elétrica e técnicos da Coelba trabalham na região para solucionar o problema.