Ônibus passa rápido por quebra-molas e mulheres se ferem ao 'voarem' da cadeira

Duas mulheres ficaram feridas após o ônibus dentro do qual estavam, da empresa Integra OT Trans, passar em alta velocidade por um quebra-molas, no bairro da Ribeira, na manhã desta terça-feira (31).

Segundo testemunhas, o coletivo que fazia a linha Acesso Norte-Ribeira, após o ônibus passar pela lombada, as mulheres foram arremessadas do assento e caíram no chão, machucando as costas, pernas e quadril.

Elas precisaram ser socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram levadas para o Hospital Geral do Estado, para a realização de exames. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi até o local para acompanhar a ocorrência. O ônibus deve ser periciado para que haja confirmação se estava ou não em alta velocidade. O CORREIO não conseguiu contato com a Integra.