Ônibus pega fogo após passageiro fumar dentro do banheiro

Na noite de terça-feira (10), uma guarnição da 85ª CIPM foi acionada para manter a ordem na Câmara de Vereadores de Luís Eduardo Magalhães, já que parte do público estava exaltado e queria adentrar ao local durante a votação de um projeto.

Mais de 40 passageiros de um ônibus interestadual tiveram a viagem interrompida porque o veículo começou a pegar fogo. Depoimentos de testemunhas e imagens de vídeos gravados pelos passageiros, apontam que as chamas iniciaram após um viajante fumar no banheiro. O caso aconteceu no dia 9 de maio, por volta das 22 horas, nas proximidades do município de Pindoretama.

O ônibus fazia o trajeto Natal (RN) - Fortaleza (CE), tendo saído da capital potiguar às 14h com previsão de chegada às 23h. Por lei, é proibido fumar em transporte coletivo de passageiros. Conforme a empresa Expresso Guanabara, não houve vítimas e as bagagens foram retiradas do veículo antes do fogo se alastrar.

Segundo o Corpo de Bombeiro Militar do Ceará (CBMCE), foram necessários cerca de 4 mil litros de água para debelar as chamas e fazer o rescaldo. "Havia uma vítima que inalou fumaça, mas foi atendida por outro passageiro médico e, posteriormente, foi conduzida em uma viatura da Polícia Militar do Ceará para o Hospital Maternidade de Pindoretama”, relatou o comandante do socorro, 1º tenente Brasil, da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar.

Aos Bombeiros, o motorista do ônibus "informou que o incêndio iniciou no banheiro do veículo e rapidamente se alastrou para todo o veículo, ficando totalmente avariado".

Em nota, a Expresso Guanabara "reforça que a manutenção do veículo estava em dia e todos os procedimentos necessários para garantir a segurança dos passageiros foram adotados". Conforme a empresa, ao tomar conhecimento do sinistro, foi enviado um outro veículo ao local para que os passageiros seguisse viagem até Fortaleza. "A empresa abriu um procedimento interno para a apuração completa do sinistro e está acionando os órgãos de segurança para a identificação do responsável pelo incêndio", finaliza o comunicado.

Reportagem originalmente publicada em O Povo