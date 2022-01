Ônibus voltam a circular em Valéria após madrugada com tiroteio

Os ônibus voltaram a circular no fim de linha de Valéria na manhã desta quarta-feira (19), depois de o dia amanhecer com o serviço suspenso por conta de um tiroteio no bairro. O fluxo foi retomado normalmente a partir das 10h, depois que o policiamento no bairro foi reforçado com uma base móvel da Polícia Militar, segundo Fábio Primo, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários.

A troca de tiros aconteceu na madrugada, no Penacho Verde e em Nova Brasília. Com isso, os ônibus ficaram seguindo até as proximidades do Colégio Estadual Noêmia Rego, de onde retornavam. Os ônibus não entravam na Rua Nova Brasília de Valéria, final de linha do bairro. "O ponto de ônibus estava cheio. Quando isso acontece, o pessoal tem que andar até o Largo de Valéria, para então iir ao trabalho", disse uma moradora.

Apesar da ausência dos ônibus, os microônibus do transporte complementar não pararam de circular em Nova Brasília de Valéria. "Foi um quebra-galho, porque a linha vai para Itapuã. A maioria das pessoas vai para a Estação Pirajá", disse outro morador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 31ª CIPM (Valéria) fizeram buscas na região do Penacho Verde e Nova Brasília após registro de disparos. No local, contudo, não acharam nenhum suspeito. Também não houve feridos.