Ônibus voltam a circular no Vale da Pedrinhas e policiamento é reforçado

Os ônibus voltaram a circular normalmente, no Vale das Pedrinhas, depois que policiais militares trocaram tiros com criminosos após resgatarem um homem que seria assassinado, e o serviço ter sido suspenso temporariamente, do final da tarde até a noite de ontem (28). O policiamento está intensificado na região.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o serviço foi normalizado por volta das 19h30, mas por causa da ação, as linhas Vale das Pedrinhas/ Lapa – Barroquinha e Vale das Pedrinhas/ Vila Ruy Barbosa haviam sido suspensas. Com isso, o ponto foi transferido para a Rua do Canal, no bairro do Rio Vermelho.

De acordo com uma moradora, que não quis se identificar, o retorno dos ônibus, ontem mesmo, não evitou o prejuízo para a sua volta do trabalho para casa, mas impedio o desgaste para o retorno da sua filha.

“Moro no final de linha do Vale [das Pedrinhas] e tive que ir andando [da rua] do Canal até minha casa. Mas como o ônibus voltou a rodar ontem mesmo, minha filha conseguiu entrar com o transporte”, afirma a moradora.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que o policiamento está intensificado pela 40ª CIPM e pela Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Atlântico, no complexo do Nordeste, com a realização de incursões, abordagens, pontos de bloqueio e blitz.

Ainda conforme a PM, a atuação consiste em ações de prevenção e repressão ao tráfico de drogas e a indivíduos que causem desordem social colocando em risco a integridade física e patrimonial dos moradores.

Ação da PM

Policiais militares trocaram tiros com criminosos após resgatarem um homem que seria assassinado pelo grupo, no final da tarde de quinta-feira (28), no bairro do complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os PMs tinham acabado de iniciar uma operação com o objetivo de combater Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), além da atuação de grupos de ladrões e tráfico de drogas na região, quando receberam denúncias anônimas sobre a ação dos criminosos.

Os homens estavam nas proximidades da Base Comunitária de Segurança (BCS) da Santa Cruz, na Chapada do Rio Vermelho, quando os grupos se encontraram.

Segundo a SSP-BA, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram. Em seguida, os homens fugiram, deixando a vítima com ferimentos causados por agressões feitas antes da chegada da polícia.

O homem resgatado, identificado pela Secretária como um usuário de drogas, não teve o nome divulgado. Após o incidente foi levado para uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.