Online e presencial, festival do Teatro Gamboa aposta na diversidade de sons

Com programação online e gratuita, a segunda edição do Alto Astral Festival promete uma mistura musical com os sons que emanam dos quatro cantos de Salvador. No próximo final de semana, o hip-hop do grupo Roça Sound se encontra com sertanejo universitário da cantora Shay Rizzo.

O festival reforça a sua tradicional mistura de ritmos, e no primeiro dia de programação, sábado (5), quem comanda o palco é o samba reggae do Afrosambah, que se encontra com a MPB da cantora Noemi - com a participação da cantora Nanashara Vaz.

Um dos produtores e curadores do festival, o cantor Mavi, falou sobre as seleções dos artistas e a expectativa para os shows. Ele diz que é uma tarefa difícil escolher entre tantos nomes e talentos, mas, desde sempre, a proposta deste festival é de fazer uma mistura de ritmos e oportunizar os artistas que se destacam no cenário da nossa cidade.

"A gente espera que essa edição seja tão maravilhosa quanto a última, pois o trabalho tem sido feito com bastante carinho pro público assistir de casa, fica agora a nossa expectativa e ansiedade para acompanhar esses shows, disse o cantor.

O Alto Astral Festival é um projeto da Five Entertainment, em parceria com o Teatro Gamboa. Os ingressos custam R$20 inteira e R$10 a meia. O festival será transmitido através do canal do youtube do Teatro Gamboa. No sábado, a programação terá

início às 18 horas, já no domingo, os shows acontecem a partir das 16 horas. Os convites podem ser retirados no site do teatro.