OnTime Log passa a ter hub de distribuição próprio em Lauro de Freitas

Atenta às demandas do comércio online, que cresceu durante a pandemia, a OnTime Log, transportadora e operadora logística focada no e-commerce, investiu R$ 350 mil em um hub próprio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A empresa já atuava na cidade por meio de parceiros logísticos, mas a grande demanda por serviços premium motivou a abertura do espaço, como informou a assessoria da empresa, em contato com o Alô Alô.

“O e-commerce na Bahia tem crescido muito e junto dessa demanda, aumenta também a necessidade de oferecer serviços diferenciados, como a entrega no mesmo dia ou no dia seguinte”, explica Carlos Figueiredo, diretor presidente da OnTime Log.

O hub possui 700 metros quadrados para recebimento e expedição de até 4 mil encomendas por dia e tem capacidade para atender os 80 clientes da empresa, com motoristas parceiros que realizam as entregas.

A frota que atende o hub conta com 15 veículos, sendo alguns blindados para entregas que assim demandarem.

A OnTime Log passou por um importante crescimento em 2020 motivado pela demanda crescente do e-commerce na crise sanitária, que levou milhões ao isolamento em suas casas.

Esse movimento acelerou alguns planos de expansão: ainda em 2021 é esperado abrir mais dois espaços próprios. “Queremos oferecer para todas as regiões e clientes os melhores serviços. Atualmente, o e-commerce exige entregas cada vez mais rápidas e para isso, investimos em espaço, automação e pessoal”, complementa Figueiredo.

A OnTime Log atua em todo em todo território nacional, com hubs já instalados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba, além da Bahia, e possui sete operações in house, ou seja, dentro do centro de distribuição dos clientes.

Com mais de 10 anos de atuação, a OnTime oferece uma carteira completa de soluções e serviços logísticos alinhados com as atuais necessidades do mercado e tendências de consumo. Mais informações em www.ontimelog.com.br.

