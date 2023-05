Onze gatos são mortos envenenados em Vitória da Conquista

Uma moradora de Vitória da Conquista encontrou onze gatos mortos ao chegar em sua casa, na segunda-feira (8). De acordo com a autônoma Edilene Pereira, a principal suspeita é que os animais tenham sido envenenados. As informações são do g1.

“Onze animais mortos, dois sobreviventes e um que eu não sei se está vivo ou morto, porque não encontrei”, disse Edilene. Os gatos foram encontrados mortos no início da semana, quando ela chegou no imóvel, localizado no bairro Zabelê, com o amigo. A autônoma afirma que está preocupada, porque os animais não costumavam sair de casa.

A autônoma, que está grávida e tem em casa mais duas crianças, uma de oito anos e outra prestes a começar a andar, afirmou que o sentimento é de revolta. “Ao fazer isso, tinha que ter pensado que aqui tem uma família, uma criança, independentemente deles. Meus gatos só comiam ração, eu dava amor e carinho a todos que estavam aqui e eu não me conformo”, lamentou.

Edilene Pereira registrou o caso na delegacia de Vitória da Conquista. Em nota ao CORREIO, a Polícia Civil afirmou que a 2ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista está investigando o caso, e que imagens de câmeras de segurança da vizinhança estão sendo analisadas para ajudar na identificação do autor.

“Eu quero justiça, quero saber quem foi e que pague por isso. É crime, é lei, maus-tratos, uma chacina com meus animais, dentro da minha casa”, afirmou a autônoma.