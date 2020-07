Operação apura irregularidades em compras de testes para covid-19 na Bahia

Uma operação para apurar irregularidades em contratações envolvendo testes para detecção da covid-19 foi deflagrada nesta quinta-feira (2). A “Operação Falso Negativo” cumpre mandados de busca e apreensão em dois municípios baianos, no Distrito Federal e em seis outros estados: São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina e Paraná.

A operação é comandada pelos Ministérios Públicos do Estado da Bahia e do Distrito Federal, por meio dos seus Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Mais de 500 agentes públicos cumprem 81 mandados de busca e apreensão em todo o país. Coordenador do Gaeco na Bahia, o promotor Adauto Araúlo informou que a operação no estado atende a uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal, que investiga lá a compra de testes da covid 19 que, segundo as investigações, teriam pouca eficiência e baixa qualidade.

Além disso, segundo o promotor, se investiga também um conluio entre as empresas e um sobrepreço nessas vendas de, aproximadamente, R$ 40 milhões. "O Gaeco realizou cinco buscas e apreensões em empresas e uma residencia em São Gabriel e em Irecê. Essas diligências ainda estão em curso e, assim que forem encerradas, o material apreendido será enviado para análise pelo Gaeco do DF", explicou.

Na Bahia, a operação conta com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado - CIPE Semiárido. No país, as diligências ocorrem também nas cidades de Brasília, DF; Formosa e Goiânia, em Goiás; Curitiba, Maringá, São José dos Pinhais e Pinhas, no Paraná; São Paulo, Santana do Parnaíba, Cotia, Itapevi e Barueri, em São Paulo; Joinville, Balneário Camboriú, Ilhota e Navegantes, em Santa Catarina; Serra, Cariacica e Vitória, no Espírito Santo; além de Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.