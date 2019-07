Operação combate o roubo de carga na Baixada Fluminense

Policias Civil e Militar do Rio de Janeiro realizam nesta terça-feira (9) uma operação para prender uma quadrilha de traficantes que atua no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Até agora 17 pessoas foram presas na comunidade conhecida como Gogó da Ema.

Segundo investigações da 54ª DP (Belford Roxo), os traficantes passaram a emprestar armas para roubos de carga na região, como uma forma de aumentar os lucros da quadrilha. Além disto, os bandidos mantinham as vítimas em cárcere privado, exigiam resgate das empresas e entravam em contato com as seguradoras para que pagassem pelos caminhões roubados. Os criminosos vão responder pelos crimes de roubo de veículo, roubo de cargas e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.

A operação foi realizada por homens do Departamento Geral de Polícia da Baixada, em ação conjunta com a Polícia Militar, e contou com o apoio de agentes Departamentos Geral da Capital e especializadas, da Coordenadoria de Recursos Especiais.