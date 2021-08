Operação contra esquema de pirâmide financeira acontece em Salvador

Uma operação para desarticular um grupo que pratica pirâmide financeira aconteceu nesta terça-feira (17) em Salvador. Segundo a Polícia, o grupo criminoso atua na Bahia, Pernambuco e no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a estimativa é que a quadrilha tenha movimentado mais de R$ 40 milhões no esquema.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) em um edifício comercial na Avenida Magalhães Neto, na Pituba. Dezenas de documentos e equipamentos de informática foram apreendidos no local, onde funcionava uma filial da empresa acusada de envolvimento no esquema.

No esquema, acontecia um esquema de pirâmide financeira que se passa por investimento, porque as vítimas não precisam indicar outras pessoas para a rede. As empresas investigadas descobriam dados de servidores públicos e usavam estratégias de telemarketing para convencer as vítimas a investir dinheiro. Com o dinheiro novo que entrava a cada nova pessoa que "investia", a empresa pagava os que estavam na "base", clientes mais antigos.

“Os materiais apreendidos, que em muito contribuirão para o seguimento das investigações, devem ser encaminhados à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT)”, diz o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Batizada de Summit, a operação foi iniciada pela Polícia Civil de Pernambuco para cumprir 32 mandados de busca e apreensão domciliar, além de bloqueio de ativos financeiros. O Rio também recebe a operação. A organização criminosa é investigada por lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a ordem econômica, a economia popular e contra o consumidor.