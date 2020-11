Operação contra facções rivais cumpre mandados no sistema prisional

Uma operação integrada das polícias cumpre mandados contra facções rivais em Salvador, São Francisco do Conde e Feira de Santana, nesta quinta-feira (26). A Operação Franciscano foi deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), pelo Comando de Operações da PM (COPPM), pela 10a CIPM e pela Rondesp RMS.

O CORREIO apurou que alguns dos alvos da operação são Antônio Dias de Jesus, o Colorido, e Jandeson Lima de Santana, Tio Pinga, do Bonde do Maluco (BDM). Colorido está preso desde 2015, mas continuava dando ordens ao tráfico.

Colorido e Tio Pinga são alvos de operação nesta quinta-feira (26)

(Fotos: Reprodução)

Eles seriam rivais da facção Tropa A, comandada pelo Fagner Souza da Silva, o Fal, alvo da Operação Ícaro, deflagrada no início do mês. Fal está preso no Conjunto Penal de Lauro de Freitas.

Equipes do Grupo de Segurança Institucional (GSI) da Secretaria de Administração Penitenciária dão apoio nas ordens judiciais expedidas para o sistema prisional. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Complexo Penitenciário de Mata Escura, onde foram encontrados celulares.

Além das buscas, mandados de prisão por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores foram também cumpridos contra três custodiados.