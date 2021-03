Operação contra fraude em aquisição de testes de covid é deflagrada na Bahia

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas e no município de São Gabriel, no interior, na 4ª fase da Operação Falso Negativo, realizada pelo MP do Distrito Federal. As ações foram realizadas pela Polícia Civil, em ação integrada com o Gaeco do Ministério Público da Bahia (MPBA) nesta quarta-feira (3).

Escritórios de advocacia, empresas de auditoria e consultoria foram alvos dos mandados, referentes às investigações sobre possíveis crimes de fraude a licitações, lavagem de capitais, organização criminosa, por meio da aquisição de testes para detecção da Covid-19. Foram coletados nos locais computadores, notebooks, pendrives, documentos, além de outros arquivos eletrônicos.

Participaram das ações em apoio ao Gaeco/MP equipes dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Inteligência Policial (DIP) e Coordenação de Operações Especiais (COE). Todo o material apreendido será encaminhado para análise no Ministério Público do Distrito Federal.