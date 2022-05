Operação contra fraudes imobiliários cumpre mandado de busca em Camaçari

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (17) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e Teresina, no Piauí, contra uma nova investigada da Operação Immobilis, que atua contra organização criminosa dedicada a fraudar transações imobiliárias na Bahia e outros estados.

As buscas domiciliares foram decretadas pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador (Vorcrim) depois que o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) conseguiu informações através de colaboração premiada e aprofundamento das investigações. O MP fo Piauí também trabalhou em apoio nessa segunda fase da operação.

O MP aponta que a investigada era responsável por ir às comarcas para conseguir de maneira ilícita decisões judiciais favoráveis e por trazer as cartas precatórias, ou fazê-las serem cumpridas no local de destino, ou seja, na comarca onde ficava o imóvel que interessava aos criminosos.

O grupo então efetuava a transferência fraudulenta de imóveis (casas, apartamentos e propriedades rurais) e os alienava posteriormente. Foram identificadas dezenas de imóveis, em todo o país, objeto das ações da organização criminosa.

De acordo com os promotores do Gaeco, os investigados atuavam simulando a presença de pessoas em ações judiciais, das quais eram emitidas ordens judiciais cancelando a hipoteca de imóveis, o que permitia a transferência destes para alguém do grupo criminoso. Esta ação gerava um novo documento no cartório de registro de imóveis, sem nenhuma hipoteca, o que permitia a comercialização dos mesmos para terceiros, em sua maioria de boa fé.