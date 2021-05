Operação contra quadrilhas de assalto a bancos termina com 4 mortos na Bahia

A Polícia Militar da Bahia realizou, nesta terça (11), uma nova fase da operação 'Aerárium', de combate a crimes contra instituições bancárias. No início da manhã desta terça-feira (11), equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado e da 38ª CIPM (Bom Jesus da Lapa) encontraram dois homens, que estavam escondidos na cidade de Serra do Ramalho. Outros dois foram localizados no município de Maracás, durante a madrugada, por equipes conjuntas.



De acordo com a SSP, os homens encontrados em Serra do Ramalho eram moradores de Salvador, e estariam em uma casa utilizada como esconderijo, na localidade da Agrovila 09, em Serra do Ramalho. Os PMs iniciaram o patrulhamento e chegaram à dupla, que tentou fugir e reagiu.



“Eles atiraram contra a nossa equipe e, após os disparos, notamos que estavam feridos. Rapidamente o socorremos para o Hospital Municipal de Serra do Ramalho, mas não resistiram”, contou o comandante da Cipe Cerrado, major Giovanni Castro Damasceno.



Com a dupla foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola de calibre 380. As armas foram encaminhadas para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Bom Jesus da Lapa, onde, de acordo com o titular da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa), delegado Jakson Luis Trindade Neves, serão periciadas e farão parte das investigações.



Maracás



A operação Aerárium alcançou outros dois integrantes da quadrilha em Maracás. Próximo ao bloqueio montado na cidade, dois criminosos, escondidos numa região de mata, atiraram contra as equipes policiais e, no confronto, foram atingidos. Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal Doutor Álvaro Bezerra, mas não resistiram. Cerca de R$ 236 mil e duas pistolas, encontrados com os suspeitos, foram encaminhados ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Dracco) de Vitória da Conquista e farão parte das investigações.



De acordo com a SSP, o quarteto integra uma quadrilha responsável por assaltar três agências bancárias na cidade de Correntina, na madrugada da última sexta-feira (7), com utilização de explosivos e armamento de grosso calibre.

