Operação contra tráfico no Porto de Salvador prende dois suspeitos

A ‘Operação Descontaminação’, deflagrada nesta sexta-feira (1º) pela Polícia Federal (PF) com 12 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão em Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas e quatro cidades do estado de São Paulo, terminou com dois presos e um foragido na capital baiana.

Além dos presos, a polícia apreendeu também dinheiro, drogas e carros de luxo dos envolvidos no esquema que enviava cocaína para Europa do Porto de Salvador. Só na Bahia, foram apreendidos dois veículos, R$ 50 mil reais, 50 quilos de cocaína e uma máquina de impressão a laser. Dos oito mandados de prisão, além dos dois cumpridos em terras soteropolitanas, outros cinco foram executados nas cidades de Sorocaba (SP), Salto (SP), Santos (SP) e São Vicente (SP).

Responsável pela operação, o delegado Rodrigo Motta de Andrade concedeu uma coletiva à imprensa e detalhou o funcionamento da quadrilha. Os envolvidos de São Paulo, para tornar o tráfico por navios possível, convenciam funcionários do Porto de Salvador a cooperar. Quem topava, colocava, de forma clandestina, a droga em contêineres a caminho da Europa.

"Um grupo de funcionários facilitava a entrada das drogas. Como eles tinham facilidade para circular no Porto de Salvador, entravam com a cocaína escondida no fundo de um veículo de prestação de serviço. Dentro, eles quebravam o lacre dos contêineres, colocavam a droga e adicionavam um novo lacre, esse falsificado", explica o delegado Andrade.

Com os mandados direcionados para os envolvidos nesta manhã, a polícia apreendeu R$ 340 mil, U$ 53 mil e veículos de luxo em Salvador e São Paulo. O delegado falou ainda sobre os próximos passos da investigação. “O objetivo agora é prosseguir para tentar identificar outras pessoas deste grupo. A droga sai do Brasil, mas tinha quem a recebia na Europa. Queremos seguir para chegar nestes envolvidos também”, afirmou Andrade, destacando que não há envolvimento direto de facções aqui da Bahia com o crime.

Na Bahia, essa é a segunda grande operação da Polícia Federal em 15 dias. Na semana passada, houve uma ação de combate a facções criminosas. De acordo com a polícia, as operações no estado estão sendo intensificadas para identificar e desarticular quadrilha com atuação em território baiano.

Apreensões

A operação de hoje é resultado de investigações que acontecem desde o fim do ano de 2019, quando a PF identificou as primeiras movimentações suspeitas de tráfico no Porto de Salvador. De lá para cá, foram seis apreensões de cocaína no Brasil e no exterior, totalizando cerca de 3,5 toneladas da droga.

A última apreensão aconteceu no dia 19 de setembro do ano passado, quando um funcionário do Terminal de Contêineres (Tecone) e outros dois funcionários terceirizados foram presos em flagrante quando colocavam 165 quilos de cocaína num contêiner que seria destinado à Europa.

Além das medidas de busca e apreensão e prisão, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias tituladas por nove investigados. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo