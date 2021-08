Operação cumpre mandados contra empresas por sonegar R$11 milhões em impostos

Um grupo empresarial do setor de material de construção é alvo da Operação Corações de Ferro, deflagrada nesta terça-feira (31), em Salvador e Ilhéus. A operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Ilhéus e sete em Salvador.

Segundo informações do Ministério Público (MP-BA), as empresas teriam sonegado um valor estimado em mais de R$11 milhões em impostos, por meio de operações fraudulentas de aquisição de ferro. O grupo adquiria o produto como se fosse o consumidor final, quando, na verdade, o material era destinado à revenda. Além disso, as empresas eram enquadradas, de forma errada, no regime do Simples Nacional.

Ainda de acordo com o MP, as investigações apontaram que pessoas sem capacidade econômico-financeira foram incluídas no quadro societário das diversas empresas criadas, na condição de “laranjas” ou “testas de ferro”. O grupo também usava nomes e Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil. O objetivo era sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido e promover a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores do grupo.

A operação é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Estado da Bahia; Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa da Secretaria Estadual da Fazenda (Infip), pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD/Dececap/Draco), da Secretaria de Segurança Pública e pela Companhia Independente de Polícia Fazendária da Polícia Militar (Cpifaz).