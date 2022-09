Operação cumpre mandados de prisão e busca na Bahia

A sexta fase da Operação Unum Corpus, que combate crimes contra a vida, contra o patrimônio, tráfico de drogas, violência doméstica e estelionato, acontece nesta sexta-feira (9) na Bahia. Mais de 800 policais civis participam da ação, que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na capital, Região Metropolitana e interior.

A operação, realizada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio das 26 Coordenadorias Regionais (Coorpins), desde setembro de 2021, completa um ano. Nesta sexta fase, ela ainda tem a adesão dos Departamentos de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

Segundo a Polícia Civil, as ações também buscam aumentar a segurança da população durante as eleições, que acontecem no dia 2 de outubro.

A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo, fez um balanço das cinco fases da operação até agora. “Trata-se de uma megaoperação, que só no interior do estado, já retirou 516 criminosos e 85 armas de fogo das ruas. Foram cumpridos 353 mandados de prisão, 163 prisões em flagrante, 442 buscas e apreensões cumpridas, além da apreensão 35 quilos de drogas e 10 veículos com restrições de roubo. Esperamos aumentar esses números com esta nova fase”, disse.