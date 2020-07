Operação cumpre mandados na Bahia por fraude em serviço de coleta de lixo

O Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público estadual da Bahia, cumpre, na manhã desta quarta-feira (22 ), mandados de busca e apreensão em Salvador e São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os mandados foram expedidos pelo desembargador Diógenes Barreto, do Tribunal de Justiça de Sergipe e são cumpridos em endereços residenciais, empresariais e órgãos públicos também nos municípios sergipanos de Indiaroba e Lagarto.

As investigações correm sob sigilo de justiça e são um desdobramento de apuração cível conduzida pelo Ministério Público Estadual, que investiga supostos desvios de recursos públicos na prestação serviço público de coleta de lixo, contratado com dispensas de licitação aparentemente fraudulentas, contratações emergenciais forçadas, com veementes indícios de ausência de efetiva prestação de serviços contratados.

Os mandado integram a “Operação Divisa” e foram deflagrada pelo Gaeco do Ministério Público de Sergipe no bojo de investigação em andamento na 11ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público de Sergipe. Eles foram executados por equipes dos Gaecos do MP-SE e do MP-BA, com o apoio operacional das unidades da Polícia Militar do Estado de Sergipe COE e GATI.