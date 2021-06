Operação da PF cumpre mandados contra grupo ligado a ataques a bancos

Uma operação de combate a ataques a bancos foi deflagrada nesta terça-feira (8) em cidades da Bahia e de Sergipe. Estão sendo cumpridos 8 mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão em Salvador, Jacobina e Carira (SE). Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabaiana (SE).

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações da Operação Machine Buster começaram após um ataque no dia 7 de setembro do ano passado, nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, situadas no município de Carira (SE).

As duas agências bancárias foram fortemente danificadas em razão da grande quantidade de explosivos usados no assalto. As diligências realizadas e a troca de informações entre as forças policiais Federal, Civil e Militar permitiram a identificação dos possíveis membros da associação criminosa, o conhecimento da sua forma de atuação e, após a operação de hoje, o seu desmantelamento.

Os envolvidos podem responder pela prática de crimes de dano, tentativa de furto qualificado e associação criminosa, tipificados, respectivamente, nos arts. 163, 155, § 4º-A, c/c arts. 14, II e 288, do Código Penal Brasileiro.