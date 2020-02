Operação Faroeste prepara nova fase para depois do Carnaval

A equipe da Procuradoria-Geral da República (PGR) escalada para tocar a Faroeste prepara uma nova fase da operação para ser deflagrada logo após o Carnaval. Segundo informaram à Satélite fontes com acesso ao caso, os alvos estão sendo mantidos em sigilo, mas a lista contém nomes que não constam entre os investigados nas primeiras fases da operação, incluindo magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). Ainda de acordo com as mesmas fontes, há grande expectativa de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorize parte dos pedidos de novas prisões feitos pela PGR no âmbito da investigação sobre um suposto esquema de grilagem e venda de sentenças no TJ. Dias atrás, a Procuradoria esteve prestes a entrar em campo, mas foram detectados vazamentos sobre a data em que a ação seria realizada.



Efeito cascata

A nova etapa da Faroeste, de acordo com o foi apurado pela coluna, é baseada sobretudo em novos detalhes e indícios revelados na delação premiada feita por um dos alvos sob a mira da PGR. Conforme noticiado na edição do último dia 30, o acordo de colaboração levou à descoberta de outras ramificações do esquema no TJ.

Dupla ação

Cardeais do PSB e do PCdoB dão como praticamente fechada a costura para que as siglas caminhem unidas na disputa pela prefeitura de Salvador. "Diria que temos 90% do acordo já concluído e aceito por ambos os partidos. Os 10% que faltam são justamente a parte mais difícil: saber quem vai encabeçar a chapa", confidenciou um importante dirigente do PSB. Até o fim da primeira semana de março, os dois partidos devem anunciar qual será a posição das deputadas Lidice da Mata (PSB) e Olívia Santana (PCdoB) no palanque unificado, mas ficou previamente acertado que uma será candidata a vice da outra, com o objetivo de aglutinar votos do eleitorado de esquerda caso não decole a candidatura da major Denice Santiago pelo PT.

Xeque-mate

A vitória da oposição ao grupo que comanda o Ministério Público do Estado (MP) na disputa pelo cargo de procurador-geral de Justiça da Bahia, realizada na última sexta, deixou o governador Rui Costa (PT) em uma sinuca de bico. Como ele não pode escolher o novo chefe do MP fora da lista tríplice, Rui terá que optar por um dos adversários da atual PGJ, Ediene Lousado, de quem é aliado. Por ora, o mais votado, o promotor Pedro Maia, está descartado.

Buraco aberto

O Aeroporto de Salvador registrou em janeiro uma queda de quase 34 mil passageiros de voos domésticos, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com balanço da Anac, houve 761.327 embarques e desembarques nas quatro companhias que operam voos nacionais no terminal, ante 794.912 de janeiro de 2019.

Xis da questão

Os números mostram que o aeroporto da capital ainda não se recuperou da crise provocada pela derrocada da Avianca. Embora Latam, Gol, Azul e Passaredo tenham somado 166 mil passageiros a mais no primeiro mês do ano, a Avianca havia transportado 194 mil em janeiro do ano passado.