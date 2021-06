Operação Faroeste: STJ mantém prisão de desembargadora Ilona Reis

A desembargadora Ilona Márcia Reis, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), seguirá presa após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) atender o pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). Ilona é um dos alvos da Operação Faroeste, que apura venda de decisões judiciais na Bahia.

De acordo com as investigações do MPF, a desembargadora recebeu R$ 300 mil de propina para dar decisões favoráveis aos grileiros.

Ao pedir a prisão da investigada, a PGR classificou como "fundamental" a participação de Ilona no esquema criminoso. O órgão também alegou que colaboradores da investigação contra a desembargadora estão sendo ameaçados de morte.

A PGR também apontou o assassinato do agricultor Paulo Grendene, que denunciou o esquema de grilagem na Operação Faroeste, como um dos agravantes para a manutenção da prisão, já que de acordo com a ação, a desembargadora poderia "apagar os rastros de seus crimes e intimidar testemunhas" e "a prisão preventiva dela [Ilona] é o único remédio cabível".