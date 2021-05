Operação Lilith prende estuprador e traficante em Candeias

Dois homens com mandados em aberto por homicídio, um condenado por estupro e outro por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foram presos, nesta quinta-feira (20), por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), em mais uma fase da Operação Lilith.

A ação foi deflagrada em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e contou com a participação de policiais da 20ª Delegacia Territorial (DT), além das unidades de Simões Filho, Madre de Deus, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé.

Conforme destacou o coordenador responsável pelas delegacias da RMS, delegado Guilherme Machado, as prisões são resultados das apurações das unidades territoriais, para identificação dos suspeitos, levantamento dos endereços, dentre outras ações.

“Como resultado mais amplo, a RMS vem contribuindo para a diminuição dos índices de crimes letais em todo estado. Já observamos um decréscimo de mais de 20%, em comparação ao mesmo período do ano passado”, detalhou o coordenador.

Os quatro foram submetidos aos exames de lesões corporais, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e devem ser encaminhados ao sistema prisional.