Operação nacional prende 37 pessoas e apreende quatro adolescentes na Bahia 

A Polícia Civil da Bahia já cumpriu 35 mandados de prisão, três de apreensão, prendeu duas pessoas em flagrante e apreendeu quatro adolescentes durante a Operação PC 27, realizada em todo o país desde as primeiras horas desta quarta-feira (24) e que envolve mais de 4,5 mil policiais. Em Salvador, equipes cumpriram os mandados nos bairros do Cabula, São Caetano, Plataforma e Uruguai.

A operação realizada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC) tem o objetivo de dar cumprimento aos mandados de prisão em aberto, fruto de trabalhos investigativos das Polícias Civis. Para as ações, a PC da Bahia conta com 240 policiais atuando na capital e 700 no interior.

Os alvos dos mandados são foragidos da Justiça que cometeram crimes como homicídio, feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e estupro. Também são alvos autores de violência doméstica, crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. A operação segue em diversos pontos da capital e do interior da Bahia.

Em todo o país, pelo menos 190 criminosos foram capturados e nove adolescentes apreendidos, durante a operação. A operação foi batizada de PC 27, uma referência às polícias civis em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.