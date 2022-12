Operação 'Rodovida': ação de fim de ano da PRF-BA tem reforço no videomonitoramento

Iniciada nesta quinta-feira (15), em todo o país, a operação ‘Rodovida’, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deve contar com um maior uso de tecnologia para a fiscalização na Bahia em relação ao ano anterior. Foi o que estimou o chefe substituto do setor de Segurança Viária da PRF no estado, Laércio Miranda. “Nós teremos o monitoramento remoto por câmeras ao longo de grande parte dos deslocamentos dos nossos clientes em rodovias federais”, afirmou Miranda.

Com o slogan ‘No trânsito escolha a vida’, a ação, que dura até 26 de fevereiro do ano que vem — fim do feriado de Carnaval —, aumenta a fiscalização e a presença dos policiais em trechos nas estradas e rodovias durante horários com maior concentração de registros de acidentes. A intensificação da segurança viária nesses locais visa reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes.

Além da fiscalização, são realizadas atividades de educação voltadas a condutas de risco por parte de motoristas e passageiros, como ultrapassagem indevida e embriaguez ao volante, duas das principais causas de acidente durante o período da operação.

A 'Rodovida' dispõe de práticas integradas com diversos entes governamentais e da sociedade civil relacionados à segurança no trânsito, a exemplo do Detran e do Sest/Senat (serviços Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem do Transporte).

Fluxo de veículos

Embora não haja uma informação precisa sobre o aumento porcentual do número de veículos, as BRs mais congestionadas no fim de ano devem ser a 324; a 116 (Feira de Santana e Vitória da Conquista); a 101 (Itabuna, Eunápolis e Teixeira de Freitas); a 415 (Ilhéus); e a 367 (Porto Seguro).

Pra quem pretende pegar a estrada, vale saber que, de acordo com a PRF-BA, haverá maior movimentação a partir do dia 23, por causa do Natal, e do dia 30, em razão do Réveillon, com horários de pico entre as 17h e as 22h.

Láercio Miranda explicou ainda que foram mapeadas as zonas que mais geram tráfego, como a entrada e a saída de Salvador, pela BR-324. “[Na BR-324] Nós temos os pontos mais críticos: eles vão do quilômetro 600 ao 630, mais ou menos, pegando uma parte de Salvador e uma parte de Simões Filho”, disse o chefe substituto do setor de Segurança Viária da PRF-BA.