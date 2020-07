Operações policiais analisadas em estudo

A Bahia é o segundo estado no ranking daqueles que mais matam em operações policiais no Brasil. Fica atrás apenas do Rio de Janeiro, onde essa semana, as cenas de um policial pisando o pescoço de uma vendedora ambulante preta viralizaram na internet e levaram a comparações com o caso George Floyd, o afro-americano morto por um policial branco, em maio, e que gerou uma onda de protestos antirracistas.

Segundo a pesquisa realizada pela Rede de Observatórios da Segurança do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), e divulgada pelo CORREIO na terça-feira, 14, ocorreram 24 chacinas na Bahia entre julho de 2019 e maio de 2020. No Rio, foram 51. Ainda assim, somente em Salvador morreram 84 pessoas em chacinas, sendo 75 homens e nove mulheres.

As vítimas, por sua vez, eram moradoras de bairros da periferia, como Lobato e São Cristovão. Na periferia é onde vive a maior parte da população preta da capital.

A pesquisa, que focou principalmente o racismo estrutural e a cobertura da mídia nos casos envolvendo suspeita de racismo, monitorou 1.015 ações da polícia baiana, que resultaram em 262 mortes e 70 feridos.

Lobato teve oito mortes em operações policiais (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Nas zonas periféricas ou bairros populares foram 66 mortes distribuídas entre São Cristovão, Cajazeiras, Lobato, Cidade Nova, Sussuarana, Mata Escura, Calabar, Cabula, Boca do Rio e Águas Claras. Mais uma vez, locais onde vivem os soteropolitanos pretos e pardos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP–BA)afirmou, em nota à reportagem do CORREIO, que as mortes em ações policiais são investigadas pela corregedoria e reforçou que "o papel do policial é salvaguardar vidas, a dele a da sociedade".

Já o especialista em estratégia e segurança pública Sandro Cabral, professor da Universidade Federal da Bahia, discorda do ‘modus operandi’ da polícia brasileira. “A atividade policial ainda tem uma lógica de confronto, em detrimento de ações integradas”, disse.

Outros destaques da semana

Meteoro foi visto em duas cidades da BA (Foto: Atel Telecom/Clima ao Vivo)

Meteoro é visto na Bahia e em Pernambuco

Moradores das cidades baianas de Curaçá e Várzea Nova e do sertão de Pernambuco viram, na noite de quarta-feira, 15, um clarão diferente no céu. Segundo o Grupo de Astronomia de Pernambuco, o fenômeno não era sinal do apocalipse, como alguns comentaram nas redes sociais, mas pode ter sido um meteoro ‘fireball’ (bola de fogo, na tradução do inglês), que é muito brilhante. Já a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) disse que foi um meteoro ou um bólido.

Juliana Lohmann escreveu relato sobre estupro para revista feminina (Foto: Reprodução/Instagram)

Frase

"Falar sobre o estupro que vivi aos 18 anos e as agressões provenientes de uma relação abusiva tempos depois é resultado de um processo muito longo de elaboração. São acontecimentos que habitam meu íntimo de maneira muito profunda e constituem grande parte da mulher que me torno a cada dia. Essas memórias perduraram por tempo demais no silêncio e na dúvida que a estrutura patriarcal nos faz ter acerca das próprias marcas que nos infringem", Juliana Lohmann

A atriz de 33 anos postou desabafo, na terça-feira, 14, em suas redes sociais, relatando o abuso sexual sofrido no início da carreira, quando foi estuprada por um diretor de cinema ‘famoso’ que a convidou para um teste. A história foi contada em detalhes na edição deste mês da revista Cláudia.

Evasão escolar na Bahia ainda é preocupante (Foto: Agência Brasil)

Baianos fora da escola

Na Bahia, 4,6 milhões de pessoas tiveram de abandonar os estudos antes de concluir o Ensino Fundamental, diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua referente a 2019, divulgada na quarta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice de baianos não concluintes do Ensino Fundamental corresponde a 49,3%, o sexto maior percentual do país, acima, inclusive, da média nacional de 38,7%. Em relação ao Ensino Médio, quase 60% dos baianos não terminaram essa etapa dos estudos. E, no Ensino Superior, só 11% da população do estado concluiu alguma graduação. Ainda segundo a PNAD Contínua, 13% dos baianos são analfabetos.

Barack Obama também teve perfil clonado (Foto: AFP)

Hackers roubam celebridades

Um grupo de hackers invadiu contas de celebridades no Twitter e roubou o equivalente a R$ 620 mil, na quarta-feira, 15. Entre os nomes dos lesados pelo golpe estão os papas da tecnologia Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos; além de grandes empresas do setor como Apple e Uber. O ex-presidente americano Barack Obama também foi uma das vítimas a ter a conta hackeada. A conta de Elon Musk tuitou pedidos de doação em Bitcoins durante todo o dia. E mesmo contas verificadas ficaram impedidas de fazer postagem no microblog.

Fome pode matar 12 mil no mundo até o fim de 2020, disse a Oxfam essa semana (Foto: AFP)

Sem comida para todos

O estudo Diets for a better future (Dietas para um futuro melhor), divulgado na quinta-feira, 16, indica que se todos os países do mundo comessem a mesma quantidade de bifes e derivados do leite na mesma quantidade que os brasileiros e os norte-americanos consomem, seriam necessários seis planetas Terra para alimentar todo mundo. O estudo analisou o consumo no G20, o grupo das 19 nações mais industrializadas do mundo e a União Europeia. Brasil, Alemanha, Argentina, Canadá e Estados Unidos aparecem entre os países que excedem com folga os níveis sustentáveis de emissões de gás carbônico em grande parte devido ao alto consumo de carne vermelha e laticínios.

Dica: cinco aplicativos para dormir melhor

São 73 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de insônia, diz a Associação Brasileira do sono. A tecnologia, muitas vezes a vilã que impede o descanso, pode ser aliada para combater o problema. O CORREIO reuniu cinco dicas de aplicativos que ajudam a controlar a ansiedade e embarcar