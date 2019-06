Operador de caixa é baleado após tentativa de roubo de celular em Itapuã  

O operador de caixa Antônio Conceição de Souza, 32 anos, foi baleado no peito na madrugada de domingo (9), após tentativa de assalto na localidade do Km 17, em Itapuã. Ele socorrido para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e posteriormente transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Antônio não corre risco de morte. Segundo o irmão dele, que preferiu não revelar o nome, o operador de caixa teve o pulmão perfurado e a bala ficou alojada na coluna. “O estado de saúde dele é estável, mas não sabemos a gravidade da lesão. Mais tarde iremos ao HGE para conversar com o médico”, disse o irmão por telefone ao CORREIO.

Segundo ele, Antônio estava acompanhado de uma pessoa quando foi surpreendido por um veículo com homens armados dando voz de assalto. “Não sabemos direito o que aconteceu. Saberei mais tarde, quando encontrá-lo. Sabemos que ele não estava sozinho, que deram voz de assalto. Quando ele foi entregar o celular, colocando a mão no bolso, um dos os assaltantes se assustou e atirou contra meu irmão. Acredito que o susto foi pelo fato de ele ser alto e forte. O bandido que atirou pode ter achado que ele estava armado. Ele não é policial”, contou.

Antônio deve passar por uma cirurgia ainda nesta tarde. Ele é pai de uma menina de quatro anos. Até o momento não pista dos autores do crime. O caso é investigado pela 12ª Delegacia (Itapuã).