Operário se fere ao despencar de telhado em obra de escola de Jardim Armação

Um operário que trabalhava em uma obra no Colégio Estadual Pedro Calmon ficou ferido após despencar do detalhado da instituição de ensino, que fica na rua General Bráulio Guimarães, no bairro Jardim Armação. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (25).

O homem, que não teve seu nome revelado, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) em situação estável.

Procurada, a Secretaria Estadual da Bahia informou que a obra é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Procurado, o órgão se manifestou até o momento da publicação desta reportagem.