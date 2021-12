Oposição começa a recolher assinaturas para CPI dos Respiradores na Bahia

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa começou a coletar assinaturas na tentativa de emplacar uma CPI para investigar a suposta participação de agentes públicos do governo do estado no escândalo dos respiradores. Até a noite de ontem, apenas dez parlamentares endossaram o requerimento, 11 a menos que o necessário: Paulo Câmara (PSDB), principal defensor da CPI, Sandro Régis (DEM), Luciano Simões (DEM), Robinho (PP), Carlos Geilson (PSDB), Talita Oliveira (PSL), Tiago Correia (PSDB), Laerte de Vando (PSC), Capitão Alden (PSL) e Soldado Prisco (PSC). Mesmo que a oposição consiga o número mínimo, será bastante difícil convencer o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), a instalar a comissão.

Pressão verbal

“Os baianos merecem saber o que de fato aconteceu com os respiradores. São denúncias graves” , disparou Prisco. “Antes de saírem em defesa em defesa do governo do estado, os deputados da base deveriam ler o relatório da CPI do Rio Grande do Norte”, emendou Alden.

Gás extra

Apesar de considerar ainda pequenas as chances de concretizar a investigação dos respiradores na Assembleia, líderes do bloco oposicionista acham que o indiciamento do governador Rui Costa (PT) pela CPI potiguar, anunciado na última quinta-feira, pode abre caminho para reverter o cenário desfavorável. Sobretudo, avaliam, se o inquérito sigiloso sobre o caso que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ) avançar em curto prazo.

Pedra no caminho

Um detalhe pode atrapalhar o plano do Palácio de Ondina de aprovar o reajuste de 4% para os servidores do Executivo a tempo de valer já na folha de janeiro. O bizu está no novo projeto de lei que eleva os valores de contribuição do Planserv, a reboque do aumento salarial.

Seis por meia dúzia

O problema é que, por causa do reajuste linear, milhares de servidores correm risco de parar na faixa imediatamente acima da tabela do plano de saúde da categoria. Em suma, a mordida maior do Planserv tende a anular o acréscimo no salário ou impor perdas, ao invés de ganhos.

Bebida amarga

O café caminha a passos largos para se tornar o principal vilão da cesta básica a partir do ano que vem, projeta o presidente da associação que representa os cafeicultores baianos (Assocafé), João Lopes Araújo. “Nos 45 anos como produtor, é a pior fase que vivenciei. Secas e geadas na Bahia, Minas Gerais e Paraná derrubaram a produção. A safra no Brasil em 2021 deve ser de 15 milhões a 20 milhões de sacas a menos. Isso colocará o preço nas alturas”, avalia.

Escala mundial

A carestia no café irá além do país. “O Brasil é o maior produtor e responde por grande parte do abastecimento no mundo. A saca do bica corrida, tipo mais comum, pulou de R$ 400 para R$ 1.600. A alta será global, e faltará café no mercado”, conclui João Lopes Araújo.

Com esse projeto, aprovado pela Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, a estabilidade vale enquanto a pessoa estiver em tratamento e pode durar até 12 meses após a alta

Félix Mendonça Júnior, deputado federal do PDT, sobre a proposta de sua autoria que garante a quem tem câncer estabilidade temporária no trabalho