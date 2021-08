Oposição na OAB da Bahia vê chance maior de vencer eleição após racha na base adversária

Líderes da oposição ao atual comando da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB) acham que as chances de derrotar o presidente da entidade, Fabrício Castro, na eleição deste ano cresceram substancialmente após o racha na base adversária. Além da vice-presidente, Ana Patrícia Dantas Leão, que rompeu com o antigo aliado e decidiu entrar na disputa, Castro vem perdendo apoios importantes. Caso do jurista Fernando Santana, ex-conselheiro federal da OAB por duas vezes, e do advogado Marcos Carvalhal, ex-presidente da ordem em Feira de Santana e conhecido por controlar pelo menos dez das 36 subseções no interior.

Comunhão de bens

Até o momento, a advogada Analice Cintra é a única candidata puro-sangue da oposição à presidência da OAB da Bahia, já que Ana Patrícia representa o grupo de dissidentes da atual direção. Para garantir a vitória contra Fabrício Castro, entretanto, o bloco oposicionista sabe que precisará se unir a correntes contrárias.

Bate-volta

Defenestrado da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri) no processo de limpeza do PDT no primeiro e segundo escalões do Palácio de Ondina, o engenheiro agronônomo Lucas Costa está a um passo de ser nomeado pelo governador Rui Costa (PT) para o cargo de assessor especial. Embora tenha exonerado o pedetista, Rui convidou o ex-secretário para retornar ao governo. Indagado sobre o futuro do correligionário, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT na Bahia, desconversou. Disse que estava pensando justamente em sugerir a nomeação do ex-chefe da Seagri ao governador. "Dizem que Rui tirou o PDT do governo. Pelo visto, não. Como nossas lideranças são competentes, sempre têm espaço com ele", ironizou.

Tática de sedução

Empenhados em convencer o presidente Jair Bolsonaro a realizar a solenidade de assinatura do contrato de concessão da Fiol em Brumado, e não em Brasília, como ele queria, políticos baianos da base usaram um argumento difícil de resistir. Fora o ganho por destravar uma obra que se arrastou por uma década nas mãos do PT, citaram a investida de rivais para capitalizar a ferrovia. Com isso, fizeram Bolsonaro mudar de ideia e decidir participar do evento no próximo dia 2.

Arquivo morto

O Tribunal de Contas da União (TCU) considerou improcedente a denúncia de supostas irregularidades nos atos do Conselho de Administração da Petrobrás que levaram, em 24 de março, à aprovação do contrato de venda da Refinaria Landulpho Alves e de todos os seus ativos logísticos espalhados pela Bahia. Ao mesmo tempo, o TCU retirou o sigilo sobre o processo, mas determinou que a identidade dos dois autores da denúncia permaneça em segredo.

Efeito adverso

Investigadores da Faroeste temem que a pressão sobre o procurador-geral da República, Augusto Aras, paralise a operação. Alvo de forte cerco de subprocuradores e parlamentares do Senado, Aras terá pouco tempo para pensar no caso.