Oração a São João nesta hora de danação da nação

Agora na hora de nossa (má) sorte como nação, preciso desesperadamente chamar especial atenção para substantivo abstrato cada vez mais abstrato, como se houvesse sido arrancado a fórceps da linguagem vocabular brasileira. Está demodê – ou, para usar adjetivo que também já saiu de moda: cafona. A palavra é (ou era?) compaixão, que é (ou seria?) a capacidade humana de se colocar no lugar do outro e lhe acolher dores e mágoas.

Reconheço 1: Nutrir tal sentimento neste mundo inflado por egos cegos, não é para os fracos.

Reconheço 2: Brasileiros não estamos sós nesta desconstruçã o da compaixão, nesta des-compaixão – o mundo inteiro também segue essa mesma trilha egóica. [Hoje véspera do dia de São João, festejadíssimo nas profundezas dos nossos grandes sertões – tempo de cantar ‘olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo’ -, conclamo: - Devolvei-nos a compaixão perdida, ó santo que incendeia nossos corações.]

No então chamado curso primário a professora de português tinha dificuldade em nos fazer entender o que era exatamente substantivo abstrato, e ela repetia, incansável: - Prestem atenção, alunos, é tudo aquilo que não podemos ver ou pegar. Podemos apenas sentir. Então algum aluno tonto a interrompia, e dizia: - ‘Cumassim’, professora? ‘Num’ entendi. Eu já tinha compreendido tudo, e era engraçado ouvi-la perorar: - Vocês já aprenderam o que é substantivo concreto, certo? É tudo aquilo que a gente pode ver e pegar, feito as cadeiras nas quais vocês estão sentados. Já o substantivo abstrato existe, de fato, mas não pode ser visto ou tocado.

[Em seguida a professora Léa olhou para mim, e perguntou: - Rogério, você poderia citar exemplo de substantivo abstrato? Assim de chofre, fiquei sem palavras, titubeei – mas alguém me soprou no ouvido – sabe-se lá quem, nunca soube de onde vêm minhas (ins)pirações – e a palavra compaixão escapuliu da minha boca – e ouvi a professora Léa bater palmas, e exclamar: - Absolutamente certo!] [Também percebi o olhar de desprezo de alguns colegas de classe].

O Dicionário Houaiss define assim, de maneira esplêndida, o significado da palavra compaixão: ‘Sentimento exclusivamente humano de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la; participação espiritual na infelicidade alheia que suscita impulso altruísta de ternura com o sofredor.’ [Talvez o notável dicionarista tenha sido poético em demasia na definição desse termo, o que o torna ainda mais digno de minha enorme admiração – amo (bons) dicionários].

O filósofo francês Jean-Paul Sartre tirou o dele da reta e, blasê, decretou: ‘O inferno são os outros’. Em planeta no qual a maioria da população vive em abjeta miséria – econômica e existencial – achar que toda a dor do mundo é apenas minha ou sua é deletério demais. [A propósito, em algum momento do final do século 20 vi pichação em muro desta Salvadores, que nunca me saiu da cabeça: ‘Por um mundo menos humano’ Antes fosse]. [Em tempo: salve São João Xangô menino!]