Oratório de Natal abre a programação de concertos na Catedral Basílica

A programação de Natal já começou nas igrejas do Pelourinho. Na manhã deste domingo (15), o concerto Oratório de Natal abriu a programação de fim de ano da Catedral Basílica de Salvador, no Largo Terreiro de Jesus. Com a participação de 50 músicos, o repertório de Johann Sebastian Bach (1685-1750) – nas Cantatas 1, 3 + 6, – foi executado pelo Coro e Orquestra Barroco na Bahia e Solistas com regência do padre Hans Bönisch, mestre de Capela da Catedral.

“Foi maravilhoso. Mexe muito comigo, lembra minha infância. Sou do interior de Minas Gerais e quando era criança tinha muito essa tradição de ir à igreja na época de Natal acompanhar o coro. São recordações que me marcam bastante”, conta a turista mineira, Aparecida Pereira.

Criado para celebrar o Natal de 1734, o Oratório de Natal conta a história do nascimento de Jesus Cristo, o que para a operadora de caixa, Daniele Rios, ganha um significado ainda mais especial. “É muito bonito. Na igreja e na peça próxima ao Natal fica mais lindo ainda”, se emociona.

A arquiteta Manoela Leiro também acompanhou o concerto: “Frequento a basílica sempre e esse tipo de concerto só me traz sentimentos muito bons. Música faz bem a alma”.

(Foto: Tiago Caldas/ CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

(Foto: Tiago Caldas/ CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Após 1h30 de música clássica, aplaudidos de pé, os músicos agradeceram a plateia pela participação. “A música sempre traz uma mensagem de renovação. Nem todas as pessoas tem oportunidade de ouvirem uma orquestra e um coro. A música é universal.

Traz conforto, amor e apoio emocional. Tenho certeza, que esse sentimento tocou a todos que acompanharam o concerto de hoje”, afirma a naipe de soprano do coro, Enny Costa.

Para o vice-presidente da Orquestra Barroco, Ricardo Vieira, é muito bonito ver a igreja cheia para escutar música clássica. “Esse é um repertório que a gente já faz há 10 anos, sempre no mês de dezembro, próximo ao Natal, trazendo essa mensagem de esperança”.

Mais Natal no Pelourinho

E quem quer ouvir os clássicos natalinos daqui até o dia 25 de dezembro pode acompanhar amanhã (16), a partir das 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o V Concerto de Natal do Coral Ecumênico da Bahia (CEB). A regência será do maestro Angelo Rafael Fonseca. O concerto contará com a participação da pianista Kadija Teles e do cantor Dão Black.

Já no próximo domingo (22), a Catedral Basílica de Salvador, volta a abrir as portas para a apresentação do Concerto de Órgão. Com entrada gratuita, o recital está marcado para começar às 11h. Já na véspera do nascimento de Cristo, dia 24, às 18h, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, celebra a Missa do Galo na Catedral Basílica. Na quarta-feira (25), o religioso irá presidir a missa solene, que marca o nascimento do Menino Deus.





PROGRAMAÇÃO

16/ 12 - V Concerto de Natal do Coral Ecumênico da Bahia (CEB), na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, às 19h30

22/ 12 - Concerto de Órgão, na Catedral Basílica de Salvador, às 11h

24/ 12 - Missa do Galo na Catedral Basílica, às 18h

25/ 12 - Missa Solene de Natal na Catedral Basílica