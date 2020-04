Organizada do Bahia, Bamor doa duas toneladas de alimentos

Maior torcida organizada do Bahia, a Bamor entrou na luta contra o coronavírus. Com a ajuda de amigos e parceiros, o grupo conseguiu arrecadar duas toneladas de alimentos e materiais de limpeza e higiêne para serem doados para as famílias atingidas pela pandemia.

A campanha de arrecadação foi feita entre os membros do grupo e nas redes sociais. Os produtos arrecadados foram distribuídos entre os moradores da comunidade da Baixa do Petróleo, que fica na Cidade Baixa.

"Foi um dia de felicidade para aquelas pessoas que representam uma parcela da população que não tem acesso a alimentos suficientes para suas necessidades diárias e se quer tem alimentos para uma refeição ao dia", escreveu o grupo em seus perfis nas redes sociais.

A fome não é um problema mundial...é uma falha humana...



EU TENHO BAMOR PELO SOCIAL!! pic.twitter.com/eoB9dttleZ — TORCIDA BAMOR (@BamorNovaEra) April 23, 2020

Sem futebol

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades no futebol estão suspensas. A última vez que o Bahia entrou em campo foi no dia 14 de março, quando venceu o América-RN, por 2x0, pela Copa do Nordeste. Atualmente, o elenco tricolor está em férias coletivas até o próximo dia 30.

O clube, no entanto, não sabe quando a bola vai voltar a rolar. Por conta da paralisação e incerteza do calendário, o Bahia anunciou nos últimos dias o fim da equipe sub-23, que estava disputando o Campeonato Baiano