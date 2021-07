Organizada do Bahia se reúne com diretoria e cobra reforços

O dia do Bahia na Cidade Tricolor foi marcado por cobranças. Nesta quinta-feira (22), membros da Torcida Organizada Bamor estiveram no CT Evaristo de Macedo e se reuniram com a diretoria e alguns atletas do clube.

O encontro acontece após o Bahia sofrer uma goleada de 5x0 para o Flamengo, no último domingo (18), no estádio de Pituaçu. Na pauta, os torcedores cobraram melhor desempenho da equipe em campo e também contratações para o restante da temporada.

Entre os presentes na reunião com a torcida estiveram o vice-presidente, Vitor Ferraz, o presidente Guilherme Bellintani, e lideranças do elenco, como os jogadores Rodriguinho e Rossi.

"A diretoria, comissão técnica e jogadores. Nossas exigências estão na mesa. Contratações e desempenho digno de Bahia. O vexame de domingo foi a gota d'água dessa gestão. Começamos 2021 deixando claro que não iríamos aceitar um novo 2020 e o discurso segue o mesmo. Somos o Bahia há mais de quatro décadas e vamos mudar esse quadro custe o que custar", disse trecho da nota divulgado pela Bamor.

O Bahia está em preparação para o confronto com o Atlético-MG, no próximo domingo (25), às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Há dois jogos sem vencer na Série A, o Esquadrão é o atual oitavo colocado do Brasileirão, com 17 pontos.