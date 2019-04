Organizando os programas de fidelidade

No posto de gasolina, no uso do cartão de crédito, na hora da compra de uma passagem, cada vez mais são oferecidos programas de fidelidade onde o acúmulo de pontos traz vantagens. Mas grande parte das pessoas na hora de usar é surpreendida por pontos vencidos, quando não acontece o esquecimento de senhas. Para ajudar surgiu o aplicativo Oktoplus, disponível para iOS e Android. Nele é possível acompanhar os pontos de 80 programas de fidelidade em um único lugar. O usuário no primeiro acesso tem o trabalho de cadastrar os programas que usa, mas depois vale a pena. Além de poder ver saldos e extratos é possível ter acesso aos pontos a expirar e trocá-los por produtos ou passagens aéreas. Nesse último item o aplicativo disponibiliza um buscador que compara os preços em dinheiro e em milhas. Quem preferir não utilizar os pontos pode trocá-los por dinheiro dentro do app. Para quem teme digitar dados em aplicativos o CEO da empresa Bruno Nissental tranquiliza afirmando que o app está no mercado desde 2013, e já gerencia mais de 14 bilhões de pontos e mais de 1 milhão de programas de fidelidade.





Game é coisa séria

O Brasil já ocupa a 13ª posição mundial no consumo de jogos movimentando cerca de 1,5 bilhão de dólares ao ano. Em pesquisa feita pela MOB.Inc, consultoria de pesquisa em tendências, com pessoas na faixa de 16 a 35 anos, das classes ABC, detectou-se que a média de consumo é de, pelo menos, 20 horas semanais. Na pesquisa foi possível notar também que os o custo dos jogos, consoles e acessórios têm peso importante para o consumidor nacional. Para 80% dos entrevistados, é necessária uma popularização dos preços. Exatamente por isso os entrevistados comemoram as promessas de lançamentos de plataformas de streaming de jogos, como a recentemente anunciada “Stadia”, do Google, prevista para entrar em operação esse ano nos Estados Unidos, Europa e Canadá, eliminando a necessidade de consoles através de um sistema que pode ser entendido como um Netflix dos games, onde através de uma assinatura será possível ter acesso a jogos de alta qualidade a preços baixos. Ainda nesse ponto 60 % dos entrevistados torcem para que o papel da indústria brasileira no desenvolvimento de jogos cresça. O Gamer brasileiro também espera uma experiência cada vez mais imersiva, um mergulho dentro dos jogos estimulando os diversos sentidos, numa conexão cada vez mais real.





Like a Boss

Quem comprar notebooks e smartphones da taiwanesa ASUS entre abril e junho vai concorrer a três prêmios de R$120 mil e a 8 mil brindes instantâneos. A campanha “Like a Boss” teve início no dia 20 de abril e é válida para compras realizadas até o dia 30 de junho de 2019. O sorteio final dos prêmios acontecerá no dia 10 de julho. O gerente de Marketing da empresa no Brasil, Yuri Franco, comemora o movimento de crescimento da presença da empresa no mercado marcado reforçado pelo fato de estar fazendo, pela primeira vez, uma campanha em tv aberta no país. Os 3 prêmios maiores são de 120 mil reais cada, em certificado de barras de ouro. Para participar é preciso fazer o cadastro no site www.promoasus.com.br, preencher os dados pessoais e enviar o cupom fiscal da compra digitalizado.