Orla da Barra voltará a ter barreiras após aglomerações

Após um fim de semana com aglomeração na Orla de Salvador, a prefeitura anunciou que vai colocar barreiras na região da Barra para controlar o uso de máscaras. O CORREIO revelou que no sábado (22) muitas pessoas faziam caminhadas e exercícios físicos sem o equipamento de proteção.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (24), o prefeito Bruno Reis disse que é difícil que as pessoas fiquem em casa após tanto tempo de pandemia, mas é necessário que elas mantenham os cuidados. “É difícil, depois de tanto tempo, e ainda mais em um final de semana ensolarado, e diante de exemplos que estamos vendo em outras cidades e até mesmo de autoridades, consegui conversar as pessoas a ficarem em casa. Vamos voltar a colocar na orla os totens, que fiscalizam e permitem a entrada apenas de pessoas com máscara e fazer a higienização com álcool em gel, mas precisamos da conscientização das pessoas”, disse.

Atividades coletivas também estão proibidas para evitar tumultos. O prefeito afirmou que as equipes não conseguem fiscalizar toda a cidade ao mesmo tempo, e pediu a colaboração da população. Ele citou como exemplo a desmobilização de pessoas que estavam aglomeradas atrás do Farol da Barra para ver o pôr do sol. Depois que a Guarda Municipal saiu para atender outra ocorrência, as pessoas retornaram e voltaram a se aglomerar.

Final de semana termina com UTIs e ruas lotadas

Entre o Porto e o Farol, o caminho estava tão cheio na manhã do último domingo (23) que era preciso desviar de ciclistas e corredores - quase nunca com máscaras, que estão quase sempre sob o queixo. As praias estavam fechadas, mas, segundo moradores, uma corrida foi realizada logo no início do dia.

Na área do Porto da Barra, mais de 30 pessoas deram as mãos, também sem máscara, antes de uma competição de triatlo. Num bar próximo, homens, mulheres e crianças interagiam livremente.