Os destinos paradisíacos de Mata de São João

Natureza exuberante, iniciativas de conservação ambiental, patrimônio histórico, gastronomia e um mix de hotéis, condomínios luxuosos e resorts. Este conjunto impulsiona o turismo de Mata de São João, que fica na Linha Verde, a 55 quilômetros do aeroporto de Salvador. Ali estão alguns dos destinos mais procurados, como Praia do Forte, Imbassaí, Vila do Santo Antônio e Costa do Sauipe. Todos com ofertas de bares, restaurantes, parques ambientais e praias cristalinas, de mar aberto, com piscinas naturais e larga faixa de areia, ideias para boas caminhadas.

Além da infinidade de pousadas e hotéis de médio porte, nesta região estão luxuosas opções como o Tivolí Ecoresort Praia do Forte, os complexos Iberostar Hotel & Resorts, Costa do Sauipe Resorts e Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa.

Tanto o poder municipal quanto comerciantes locais apostam em um recorde de visitação para o próximo verão. “Estamos em parceria com o Sebrae, oferendo curso de capacitação para toda os permissionários que trabalham na Praia do Forte e que fazem os passeios. Em Imbassaí estamos entregando novas barracas de praia como também na vila do Santo Antônio um projeto de revitalização da Vila”, explica Alexandre Rossi, secretário municipal de Turismo.

Quem planeja passar férias ou curtir alguns dias no Litoral Norte baiano, Rossi indica uma lista de atividades que inclui: aproveitar o “Tem música no coreto”, todo final de semana em Praia do Forte, a antiga aldeia de pescadores, lugar que ganhou reforma do calçamento e outras melhorias.

Tem ainda, passeios de bugres para Reserva Sapiranga e Lagoa Jauara, mergulhos nas piscinas naturais, passeio de lancha, canoagem na Lagoa Timeantube; passeio de bike para a Reserva Sapiranga, como também o Parque Klaus Peters e o Castelo Garcia D’Ávila, onde está o museu com exposições permanentes das peças arqueológicas achadas nas imediações do castelo. Nas noites de quinta a domingo, acontece um vídeo mapping nas paredes das ruinas do castelo, que conta sobre a saga da família Garcia D’Ávila e os índios Tupinambás.

Os amantes do mar podem relaxar na Praia de Santo Antônio, até o pôr do sol, e desfrutar de uma vila aconchegante. Na praia de Imbassaí tem o passeio de jangada pelo rio até chegar à praia, com o encontro do rio com o mar e a cachoeira de Dona Zilda.

“Cerca de R$ 13 milhões estão sendo investidos na requalificação de Praia do Forte, como também na entrada de Imbassaí, onde teremos um pórtico, proporcionando mais segurança e controle de acesso a vila”. Alexandre Rossi - Secretário Municipal de Turismo de Mata de São João

