Os dois lados da cozinha na quarentena: o lazer e a boca nervosa

A cozinha ganhou ainda mais importância na quarentena. Nela, muitas pessoas estão se arriscando pela primeira vez e descobrindo um novo talento, um hobby que tem ajudado a combater a ansiedade.

Por outro lado, muita gente tem descontado as suas frustrações na comida, petiscando de maneira nervosa e flertando perigosamente com uma compulsão alimentar.

Conversamos com a psicóloga Bianca Meneses, especialista na prática da alimentação consciente, ou mindful eating, sobre como criar uma relação mais saudável com a comida e com a cozinha nesse período de tanto estresse.

