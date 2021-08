Os vinhos de Morro do Chapéu (BA)

Aniversariante do último domingo (8), a charmosa Morro do Chapéu (BA) tem chamado atenção pelo boom de projetos vitivinícolas nos últimos anos. Vale a pena conhecer os produtos da Vinícola Vaz, que chegou a ter espumantes premiados na 9ª edição da Grande Prova de Vinhos do Brasil.

Outra sugestão é conhecer o trabalho da Vinícola Santa Maria — que acabou de lançar um varietal de Malbec chamado Capão. A Reconvexo, por sua vez, já tem diversos rótulos para venda — tanto de uvas de mesa quanto finas. Somente a primeira e a última têm alguma estrutura enoturística.

Aproveite e procure, também, as queijarias artesanais locais: empresas como Queijos da Gurgalha produzem queijos inspirados nas melhores receitas europeias. E para finalizar a tábua de frios, conheça os embutidos da Sangue Latino.

Se você deseja conhecer esse recanto baiano, uma dica do empreendedor Jairo Vaz, da Vinícola Vaz, é se hospedar na Pousada Ecológica das Bromélias. A cidade fica a 394 km de Salvador (BA).

Enoturismo pela Serra Gaúcha

O Circuito do Vinho, um roteiro de experiências exclusivas em vinícolas boutiques e tradicionais da Serra Gaúcha (RS), já divulgou a programação da edição 2021. Entre os dias 20 e 26 de setembro, grupos pequenos de visitantes poderão participar de degustações premium, masterclasses, almoços e jantares harmonizados e passeios vintage de trem nas 14 vinícolas que integram o roteiro.

O tour passará pelas cidades Alto Feliz, Bento Gonçalves (Vale dos Vinhedos, Vale do Rio das Antas e Cantinas Históricas), Garibaldi, Pinto Bandeira, Flores da Cunha e Farroupilha. As vinícolas visitadas durante os seis dias do Circuito são: Don Guerino, Miolo, Casa Valduga, Pizzato, Cainelli, Cristofoli, Garibaldi, Aurora, Don Giovanni, Luiz Argenta, Salvattore, Viapiana, Casa Perini e Lídio Carraro. Para mais informações, acesse o site oficial do evento.

Terroirs brasileiros em evidência

O Brasil é o único país do mundo a ter três tipos de vitivinicultura: a tradicional, a tropical e a de inverno. Esse diferencial tem estimulado as empresas nacionais na criação de linhas que mostram toda essa riqueza enológica.

A gigante Miolo Wine Group reforçou, recentemente, sua marca Single Vineyard com dois lançamentos: um varietal de Alvarinho e um de Cabernet Franc, que leva o selo de Indicação Geográfica da Campanha Gaúcha. Eles se juntam a uma linha que já traz um Syrah do Vale do São Francisco (BA), um Riesling Johannisberg da Campanha Central (RS), além de um Pinot Noir e um Touriga Nacional da Campanha Meridional (RS).

Agora foi a vez da Amitié, com sua linha Colheitas. São cinco rótulos em produção limitada que expressam cada uma das principais regiões brasileiras. Saiba mais:

● Foram lançados dois Colheitas de Verão, um varietal de Cabernet Franc (Serra Gaúcha) e outro de Tannat (Campanha Gaúcha), ambas regiões que trabalham com uma viticultura tradicional;

● O Colheitas de Inverno é um Shiraz de Minas Gerais — onde o ciclo da videira foi invertido e a safra ocorre na época mais fria do ano.

● O Colheitas de Outono é um blend do planalto catarinense, região de altitude que também realiza a viticultura tradicional.

● O Colheitas de Primavera é um Tempranillo rosé do Vale do São Francisco, onde há até 2,5 safras por ano e a uva pode ser colhida inclusive nessa estação.

Dia da pendura

Inspirada no Dia da Pendura, o e-commerce Wine criou uma campanha divertida e com descontos excelentes. Na Pendura Wine, que segue até 15 de agosto, os clientes pagarão apenas metade do valor do carrinho de compras.

Ao comprar 12, 8 ou 4 vinhos, por exemplo, o consumidor vai pagar o preço de apenas 6, 4 ou 2 garrafas do mesmo rótulo, respectivamente, nas compras feitas via app, site ou lojas físicas. Se você já é sócio do e-commerce, aproveite para levar o pack com 4 espumantes Chandon Reserve por R$ 63,71 cada; os brancos da linha Nattitude, por R$ 69,66 e um Grand Vin de Bordeaux — o Château De La Rivière A.O.C. Fronsac 2011, por R$ R$ 240,94 cada.