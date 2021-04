Os vinhos mais indicados para sua Semana Santa

Semana Santa na Bahia tem muita, muita comida. Tem pratos considerados tradicionais, como as diversas receitas com bacalhau; tem frutos do mar, dendê e até carneiro. Para a sobremesa, nosso lance é chocolate; e se for daqueles trufados, recheados… Melhor ainda! No máximo, uma queijadinha ou uma torta búlgara entram na conta.

Encontrar um só vinho que abrace tudo isso é barril dobrado.

Então sabendo que:

1. Para harmonizar com receitas leves com peixes, frutos do mar e Bacalhau à Brás ou à Gomes de Sá, o ideal é ir nos brancos da região de Vinho Verde; em brancos e rosés jovens com acidez média a alta ou rosés jovens;

2. Para saborear junto a um Bacalhau com Natas, ao Zé do Pipo e preparos à base de carneiro, você já pode trazer um tinto com poucos taninos à mesa, como um Pinot Noir;

3. Para sobremesas com chocolate ao leite e a queijadinha, um Porto Tawny vai super bem;

4. Para a torta búlgara e doces com chocolate amargo, a melhor combinação é um Porto Ruby.

Agora é só fazer uma escolha que caia bem no seu bolso e no seu paladar! Seguem aqui algumas dicas para você acertar!

Garzón Reserva Albariño 2019 — R$ 142,80 na World Wine.

Amitié Pinot Noir — R$ 66,50 no site oficial da marca.

Anselmo Mendes Vinho Verde Muros Antigos Escolha — R$ 120,90 na Decanter

Erasmo Rosé de Mourvedre 2018 — R$ 109,65 no Da Girafa

Laura Hartwig Laluca Merlot 2019 — R$ 99 no Da Girafa

Andresen Porto Fine Tawny — R$ 189 na Total Vinhos