OSBA faz concerto neste domingo (24) com repertório de marchinhas

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) promove neste domingo (24) mais uma edição do Domingo no TCA. Criada em 2007, a iniciativa engloba apresentações de teatro, música e dança, trazendo diversos espetáculos para Salvador. E no clima de Carnaval, a OSBA reedita o show Baile Concerto, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

Conduzida pelo maestro Carlos Prazeres, o repertório traz de volta antigos ritmos da folia baiana. A apresentação ainda terá a participação do grupo Bailinho de Quinta, presente em todas as edições do evento, e do cantor, compositor e guitarrista Armandinho Macêdo, que participa pela 1ª vez.

Armandinho é o convidado especial do show (Foto: Divulgação)

Com intuito de resgatar marchinhas clássicas carnavalescas, a primeira parte da montagem homenageará canções que foram sucessos nos anos 30, como As Pastorinhas, de Noel Rosa (1910-1937), e Touradas de Madrid e Balancê, escritas pelo carioca Braguinha (1907-2006), conhecido como João de Barro.

Já na segunda metade, a orquestra interpreta músicas que marcaram o Carnaval da Bahia com seus Trios Elétricos. Armandinho, convidado especial, tocará sucessos como Chame Gente e Vida Boa. Artistas como Caetano Veloso, Gerônimo, Moraes Moreira e Fausto Nilo também serão lembrados durante a exibição no teatro.





Baile Concerto

O quê: Baile Concerto no Domingo no TCA

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, Campo Grande)

Quando: Amanhã (24), às 11h

Ingresso: R$1| R$0,50

Venda: Somente na bilheteria do teatro, a partir das 9h, com acesso imediato do público.