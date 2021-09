Osba realiza primeira edição virtual do projeto Futurível

No mês em que completa 39 anos, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza uma versão digital de um dos seus projetos mais inovadores, o Futurível, projeto dedicado a explorar o repertório sinfônico de compositores contemporâneos. O concerto vai ao ar nesta quinta (16), às 20h, no canal da Osba no Youtube.

Com regência de Carlos Prazeres, maestro e diretor artístico da Sinfônica da Bahia, a orquestra interpreta Caleidoscópio II, do compositor baiano Lindembergue Cardoso (1939-1989) e Sinfonia de câmara nº 1, Op. 9, do austríaco Arnold Schoenberg (1874- 1951), compositor vanguardista e pai do dodecafonismo, técnica composicional que utiliza os 12 sons (das sete notas musicais e suas variantes bemol e sustenido) sem hierarquia entre eles.

Prazeres diz que a orquestra quer mostrar tanto a "qualidade da produção musical do último século, quanto sua capacidade de nos tocar, já que a música de concerto dos séculos XX e XXI traz referências do período em que vivemos, uma trilha sonora habitual do nosso mundo”. Segundo o maestro, a música de concerto contemporânea acaba por ser pouco difundida, então o Futurível tem também este objetivo de aproximar a música de concerto feita nos dias atuais para o público já consumidor de música orquestral.

Sobre a escolha do programa ele explica: “Sempre trazemos um compositor internacional e um compositor baiano, pois a Bahia foi e é uma importante escola de composição, que iniciou com nomes como Hans-Joachim Koellreuter, Ernst Widmer, Walter Smetak, formando compositores como o próprio Lindembergue Cardoso, que tem obras premiadas em sua trajetória”.

SERVIÇO - Projeto Futurível | quinta (16), às 20h, no Youtube da OSBA | Programa: L. CARDOSO – Caleidoscópio II (12’) e A. SCHOENBERG – Sinfonia de câmara nº 1, Op.9 (21’)