Oscar Bolão, um dos maiores bateristas da MPB, morre aos 68 anos

Oscar Bolão, conhecido como um dos maiores bateristas da MPB, morreu nesta quarta-feira (16), aos 68 anos. O carioca estava intubado em estado grave no Coordenação de Emergência Regional Leblon.

Segundo pessoas próximas, Oscar Luiz Werneck Pellon teve covid no fim de janeiro, chegou a ficar internado, mas recebeu alta e foi para casa.

A coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo informou ainda que, no último dia 6, data do aniversário de Bolão, ele se sentiu mal de novo, e foi levado para o CER Leblon, com quadro de infarto e uma infecção. Na unidade de saúde, o baterista foi intubado.

Músicos e amigos do artista vinham fazendo uma corrente para pedidos de orações desde que ele foi internado.

Bolão iniciou carreira na década de 1970 e, desde então, tocou ao lado de nomes como Ney Matogrosso, Elizeth Cardoso, Nelson Cavaquinho, Marlene, Carlos Malta, entre outros.

Um de seus últimos trabalhos foi a gravação de um novo álbum do Pife Muderno, em homenagem a Gilberto Gil.

Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte de Oscar Bolão. O músico Pedro Luis escreveu: "Querido, gente boa, talento e um capítulo gigante da história da música brasileira, na prateleira do ritmo: muito obrigado por tudo, tanto mais pela sua gentileza, Oscar Bolão! Já está fazendo uma falta imensa. Que encontros Mudernos e maravilhosos com você e o Pife pude experimentar".

O flautista Carlos Malta também fez a sua homenagem: "A toda família do Bolão meus sinceros sentimentos!! Um vazio gigantesco que só pode ser preenchido pelas maravilhosas lembranças de uma vida linda , tocando com ele, compartilhando a felicidade de estar em Pequim e ver as mulheres botando a mão na barriga dele pra terem sorte no casamento… um Buda do Batuque, um músico exemplar, pontual e responsável, um profissional dedicado, artista inquieto e ser humano amoroso. Ainda deu tempo del gravar o álbum novo do Pife Muderno, homenagem ao Gil… ele dizia… com este show a gente vai tocar pra caramba!!! Vai ser sucesso!!! A vida nos deu Oscar Bolão de presente pra sempre!".