Osid está com 64 vagas de trabalho temporário no Centro de Panificação

As Obras Sociais Irmã Dulce estão disponibilizando 64 vagas para trabalho temporário no Centro de Panificação Santa Dulce, em Simões Filho, para reforço do quadro de colaboradores durante a produção dos Panetones Santa Dulce do Natal 2022. Entre as vagas estão de forneiro, ajudante de padeiro, promotor de vendas e auxiliar de serviços gerais. Os profissionais selecionados começam a trabalhar em setembro e há chances de contratação após a temporada natalina. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar no município de Simões Filho. Os interessados já podem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@irmadulce.org.br, colocando o título da vaga no assunto do e-mail.

Vale destacar que o Centro de Panificação Santa Dulce funciona o ano inteiro, fabricando, além dos deliciosos panetones, itens como pães, broas, brownies e cookies, com toda a renda obtida com a comercialização dos produtos direcionada para o Centro Educacional Santo Antônio - núcleo de educação das Obras Sociais Irmã Dulce que atende cerca de 800 crianças e adolescentes em situação de risco social, oferecendo ensino em tempo integral, do primeiro ao nono ano (Ensino Fundamental I e II), além de atividades esportivas, oficinas de artesanato, música, teatro e dança, inclusão digital, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material escolar gratuitos.

Vagas temporárias - Centro de Panificação Santa Dulce

- Ajudante de padeiro

- Forneiro

- Ajudante de embalador

- Promotor de vendas

- Atendente comercial

- Ajudante de motorista

- Auxiliar de serviços gerais